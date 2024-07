Kvaratskhelia proseguono i contatti per il rinnovo | De Laurentiis ha in mente una strategia!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 13 luglio 2024) Il futuro di Khvichapotrebbe essere ancora al Napoli. L’esterno georgiano svelerà presto il proprio futuro. Sono giorni davvero importanti per il futuro del Napoli. La società azzurra sta cercando di creare una squadra molto competitiva, ancor più a causa della volontà di Aurelio De. Il patron vuole soddisfare le richieste di Antonio Conte, il quale ha già individuato gli uomini “incedibili” tra le file azzurre. Tra questi, c’è senza dubbio Khvicha. Durante l’Europeo, l’agente del giocatore ha sottolineato un possibile malcontento che però sembrerebbe essere rientrato. Nonostante le parole molto forti da parte del procuratore, il Napoli non ha mai preso in considerazione la possibilità di cedere il calciatore.