JAZZ MEDITERRANDO a Pisa con MAURO GROSSI

(Di sabato 13 luglio 2024) In anteprima assoluta a, perinizia il viaggio fra i suoni e i ritmi del Mediterraneo di, il 17 Luglio a. Anteprima dialIn anteprima sull’uscita discografica, prevista in autunno,& Livensembleproporranno il 17 luglio prossimo a, a, Giardino Scotto, ore 20,45 proprio. E’ il nuovo progetto diche, come suggerisce il titolo, compie un viaggio fra i colori e i suoni della tradizione musicale che definisce il suo centro attorno al Mediterraneo. IldiinRappresenta un tutto armonico ed omogeneo in cui ilnon è un genere ma una grammatica e un collante fra stili e umori.