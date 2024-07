Insospettabile follia recensione | un thriller mediocre

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 13 luglio 2024) Inuna madre single viene presa di mira dalla sorella di un ladro, in cerca di vendetta per la morte del fratello e pronta a tutto per metterla in atto. Su Rai2 e RaiPlay. Trudee e suo fratello Pete si spacciano per potenziali acquirenti nelle cosiddette "garage sale", ovvero i mercatini organizzati nel loro giardino dai proprietari di case intenzionati a racimolare qualche soldo dalla vendita di vecchi mobili o oggetti di vario tipo. I due sono specializzati nel rubare di nascosto sfruttando la disattenzione dei venditori, ma durante l'ultimo colpo qualcosa va storto: Pete viene scoperto dalla padrona di casa e in seguito a una colluttazione cade violentemente dalle scale, morendo sul colpo. In, Trudee fugge di nascosto per evitare di essere scoperta anch'essa, ma trama vendetta, tremenda vendetta.