Il ’giallo’ | nell’elenco della primavera cinque nuovi giocatori che arrivano dalla juventus Diventa virale la lista dei baby granata confermati e ’bocciati’

(Di sabato 13 luglio 2024) Ladeie deidel settore giovanile’girava’ ieri all’impazzata tra mail e Watsapp dei dirigenti delle società affiliate alla Reggiana. Unache in poche ore è arrivata a conoscenza anche di tutti gli addetti ai lavori. Una situazione imbarazzante, dato che diversidelle squadre, Under 17, Under 16 e Under 15 non avevano ancora ricevuto comunicazioni ufficialiReggiana e quindi hanno saputo del loro futuro da altri. Un errore grossolano, mai accaduto in passato. Probabilmente non da imputare al nuovo responsabile del settore giovanilePietro Lodi, che in questi pochi giorni di lavoro, assicura chi ha avuto a che fare con lui, ha dato prova di massima serietà. In questa, di fianco ad alcuni nomi compaiono anche dei punti interrogativi, quasi fosse un elenco non definitivo.