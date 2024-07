Il Benevento svela le nuove divise dalle 19 | 15 cancelli aperti al ‘Ciro Vigorito’

Leggi tutta la notizia su anteprima24

E' agli sgoccioli il conto alla rovescia per conoscere ledi gioco che ilsvelerà stasera al(ore 20) in un happening attesissimo dai tifosi, molti dei quali anticiperanno il ritorno dai luoghi di vacanza per non perdersi la 'prima' uscita della camiseta (per dirlo alla spagnola) della Strega. I tre kit, ancora una volta griffati Nike, avranno come modelli alcuni calciatori giallorossi che sfileranno sul palco allestito sotto la Curva Sud, unico settore che sarà aperto ai tifosi (19:15, varco 2), ricalcando quanto già successo lo scorso anno, ma non mancheranno le sorprese. La società, inoltre, ha fatto sapere che "a tutti i presenti verrà distribuito un voucher valido come sconto per l'acquisto dei nuovi kit gara".