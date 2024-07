Golf Kyriacou al comando dell’Evian Championship a 18 buche dalla conclusione

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 13 luglio 2024) Le miglioriiste del panorama internazionale continuano a sfidarsi a suon di putt nel quarto Major stagionale. Dopo i problemi dovuti al meteo occorsi ieri, quest’oggi le atlete hanno portato a termine una lunga giornata concludendo un interessante terzo round del The Evian(montepremi 6,5 milioni di dollari). L’evento organizzato in collaborazione tra LPGA Tour e Ladies European Tour vede alStephanie. L’australiana guida la classifica con lo score di -14 (199 colpi) dopo un solido round da -4 in cui ha messo a segno 7 birdie e commesso 3 bogey. L’oceanica guida con un colpo di margine sulla giapponese Ayaka Furue (foto) e sull’americana Laura Coughlin. -10 e quarta posizione per la tailandese Pajaree Anannarukarn, seguita ad una lunghezzaconnazionale Patty Tavatanakit,statunitense Ally Ewing esudcoreana Hye-Jin Choi.