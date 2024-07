Gimbo Tamberi è il nuovo testimonial delle Marche Ricci | Meglio tardi che mai

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024) Ancona, 13 luglio 2024 –sarà ildella Regioneper due anni. Il campione olimpico e portabandiera della delegazione italiana alle Olimpiadi di Parigi prenderà così il posto dell’ex ct azzurro Roberto Mancini, ora allenatore dell’Arabia Saudita, e sarà il volto di tutta la promozione sul territorio (non solo sui social). “che mai”, ha reagito prontamente Matteo, europarlamentare Pd marchigiano. "Nemmeno un anno fa proposi di investire sue di cambiare Mancini – ha scritto in un post su Facebook –, che dopo l'abbandono della nazionale per i milioni dell'Arabia Saudita non rappresentava più un'immagine positiva per le. Acquaroli ovviamente reagì malamente. Dopo 10 mesi ci sono arrivati.