Conte | Osimhen al momento è un calciatore del Napoli e sa che deve lavorare duro

(Di sabato 13 luglio 2024) Il tecnico del, Antonio, nella sua prima conferenza stampa dal ritiro di Dimaro Folgarida ha parlato di diversi argomenti tra cui Victor. L’attaccante nigeriano ha una clausola rescissoria e un accordo con ilper considerare eventuali offerte per la sua cessione. «Dopo aver firmato la parte più difficile è stata riallineare la situazione e mettere il clubal centro di tutto. Secondo me è una situazione che ci permette di stare un passo in avanti. Mi sono espresso molto chiaramente e quando uno ha delle idee chiare, difficilmente puoi andare contro questo tipo di situazione. Per ciò che riguarda Victor, stiamo parlando di un professionista e top player. Uncon cui ho parlato, Victor sa benissimo ciò che ho detto in presentazione.