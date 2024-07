Casa del Vento musica per la memoria

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 13 luglio 2024) Oggi dalle ore 16.30, a San Severo di Arezzo si svolgerà “Ricordo dagli 80 anni dell’eccidio”, pomeriggio dedicato alle vittime della strage nazista che il 14 luglio 1944 sconvolse la località lungo la strada panoramica che sale verso l’Alpe di Poti. L’iniziativa è organizzata da La Fattoria in Cammino Ets e dalla comunità rurale Viviamo Poti. Il mattino del 14 luglio 1944, un gruppo di quindici militari tedeschi eseguì un rastrellamento a San Severo, dove vivevano tredici famiglie di contadini, boscaioli e carbonai, in quel periodo impinguate da alcuni sfollati di Arezzo. Alla vigilia degli ottant’anni dai terribili fatti, San Severo ospiterà un’iniziativa per ricordare una delle più efferate stragi naziste nel territorio aretino. Alle 16,30 ritrovo accanto alla chiesa.