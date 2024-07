Buongiorno a tutti De Laurentiis ufficializza un colpo al Napoli | una squadra sempre più italiana per Conte

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 13 luglio 2024) “”: con questo messaggio social il presidente Aurelio Dehato l’arrivo aldi Alessandro, forte difensore centrale proveniente dal Torino. L’intesa tra club è stata raggiunta sulla base di 35 milioni di euro più 5 di bonus. “La SSCcomunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Alessandrodal Torino. Alessandroè stato il giocatore che ha intercettato il maggior numero di passaggi nella Serie A 2023/24: 69, almeno 10 in più rispetto a chiunque altro. Alessandroè stato il difensore che ha vinto il maggior numero di duelli nelle ultime due stagioni di Serie A (da inizio 2022/23) – 369. Nell’ultima stagione di Serie A, Alessandroha realizzato tre reti, dopo che aveva segnato un solo gol in tutte le sue precedenti quattro stagioni in massima serie”, si legge sul sito del