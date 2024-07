Belen Rodriguez passa a Discovery | svelati i programmi che condurrà

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di sabato 13 luglio 2024) Dopo l’addio a Mediaset e un lungo periodo lontana dalla televisione, eccetto qualche format di secondo piano,è pronta a ritornare alla conduzione. La notizia arriva proprio dalla diretta interessata, la quale svela che farà parte dia partire dalla nuova stagione televisiva. Un altro colpo per l’emittente che continua il piano di diventare la terza rete più seguita in Italia. In queste ore sono emersi anche iche l’argentina guiderà.: una nuova avventura E’ finita con un alone di mistero l’esperienza dia Mediaset, il che l’ha praticamente fatta sparire dal piccolo schermo. Nel corso dell’ultima stagione televisiva, infatti, la showgirl argentina ha preso parte solo a Celebrity Hunted, docu-reality trasmesso da Prime Video.