Art Garfunkel chi sono la moglie Kathryn Cermak e l’ex Linda Marie Grossman

(Di sabato 13 luglio 2024) Artè la nemesi di Paul Simon. I due insieme hanno formato una delle coppie più importanti nella storia della musica,però diventati famosi non solo per i loro capolavori, ma anche per le divergenze che li hanno portati più volte a scontrarsi. Arthur Iraè nato a Forest Hills, New York, il 5 novembre 1941 sotto il segno dello Scorpione. Il suo primo incontro con Paul Simon avviene alle scuole elementari. I due non si perdono di vista e tra il 1956 e il 1962 iniziano la loro carriera musicale con il nome di Tom & Jerry.Nei primi anni Sessanta Art s’iscrive alla Columbia University ma, non volendo abbandonare la musica, entra nei Kingsmen, un gruppo vocale formato da soli uomini. Si laurea in discipline artistiche con specializzazione in storia dell’arte, e dal 1963 forma definitivamente un duo con Simon, con il nome di Simon &