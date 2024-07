Ammetto di aver pensato al Napoli ma ora c’è Conte | clamoroso annuncio del noto allenatore!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 13 luglio 2024) In casail casting legato agli allenatori è terminato, ma untecnico ha provato ad analizzare nuovamente la situazione. Dopo la stagione deludente, in casaera partita una vera e propria caccia al nuovo. La voglia di Aurelio De Laurentiis era chiara: regalare al club un progetto vincente. Non a caso, i casting sono durati a lungo e il patron ha scelto il tecnico ideale da cui ripartire in vista delle prossime stagioni. Prima dell’avvento di Antoniosulla panchina del, però, ci son stati diversi contatti con altri profili. Si è parlato a lungo di Stefano Pioli, Vincenzo Italiano e Gian Piero Gasperini. Quest’ultimo, è stato un obiettivo di Aurelio De Laurentiis, ancor più quando si parlava di un possibile addio all’Atalanta.