Alec Baldwin in lacrime archiviato il processo per omicidio colposo | Lo Stato ha nascosto alcune prove

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 13 luglio 2024) La giudice del New Mexico, Mary Marlowe Sommer, hailpercontroa causa di un vizio di procedura, dopo aver scoperto che loavevacruciali riguardanti la morte della direttrice della fotografia del film “Rust”., produttore e protagonista del film, stava provando una scena puntando una pistola verso la macchina da presa quando l’arma ha sparato, colpendo e uccidendo la direttrice della fotografia Halyna Hutchins e ferendo il regista Joel Souza. La responsabile delle armi sul set, Hannah Gutierrez-Reed, è stata condannata a 18 mesi di carcere per. La difesa dell’attore ha sostenuto che non fosse sua responsabilità verificare se la pistola fosse caricata con munizioni vere.