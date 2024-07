Addio al ’prete del terremoto’

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024)al "prete del terremoto". Nelle prime ore di ieri è deceduto don Gino Bolognesi, 71 anni, da alcuni anni parroco a Campagnola, Fabbrico e Cognento. Si è spento nella sua abitazione di via Verdi a Fabbrico, circondato dall’affetto dei familiari: i fratelli Teresa, Pierluigi e Isotta, i nipoti, pronipoti e altri parenti. Da tempo combatteva contro la malattia. Il feretro da domattina viene trasferito nella chiesa parrocchiale di Fabbrico, dove lunedì alle 10,30 vengono officiati i funerali, alla presenza del vescovo Giacomo Morandi. Ieri sera è stato recitato il rosario in chiesa a Fabbrico, stasera alle 20,30 in chiesa a Campagnola e domani sera ancora a Fabbrico. Don Gino era originario di Fabbrico. Era stato insegnante allo Studio teologico interdiocesano.