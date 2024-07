Abiti usati da dove arrivano e come funziona la moda circolare

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 13 luglio 2024) Ti sei mai chiestovanno a finire i vestiti che non indossi più? O chi ha indossato prima quel capo vintage che hai trovato al mercatino? L’abito usato è il perfetto esempio di economia: parte dalle donazioni (anche se è più giusto definire il gestoun gettare il “rifiuto pulito”) nei cassonetti gialli, passa per una selezione per i bisognosi, una seconda divisione per negozi vintage e bancarelle, e un’ultima che scinde materiali recuperabili e scarti non riciclabili. Una filiera che non finisce qui, ma che arriva fino ai Paesile fibre vengono lavorate e tornano in Italiamateria prima o abito nuovo, spesso di fast fashion. Insomma, certinon finiscono con i cassonetti gialli, fanno dei giri immensi e poi ritornano.