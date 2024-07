WWE | annunciati 15 nuovi eventi live per il tour 2024

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 12 luglio 2024) La WWE ha ampliato il suo calendario dinée per il, aggiungendo 15. L’annuncio è stato fatto tramite un comunicato stampa venerdì 12 luglio. Dettagli chiave delI biglietti per questisaranno in vendita da venerdì 26 luglio alle 10:00 ora locale. Ilinclude episodi di Raw e SmackDown in diverse città degli Stati Uniti, tra cui Brooklyn, Philadelphia, Boston, Glendale, Salt Lake City, Nashville e Buffalo. Questa espansione offre ai fan di numerose località l’opportunità di vivere l’azione del wrestling WWE dal vivo. Calendario completo deiVenerdì 4 ottobre – Nashville, Tennessee (SmackDown) – Bridgestone Arena Venerdì 11 ottobre – Greenville, South Carolina (SmackDown) – Bon Secours Wellness Arena Venerdì 18 ottobre – Columbia, South Carolina (SmackDown) – Colonial Life Arena Lunedì 21 ottobre – Philadelphia, Pennsylvania (Raw) – Wells Fargo Center Venerdì 25 ottobre – Brooklyn, New York (SmackDown) – Barclays Center Venerdì 8 novembre – Buffalo, New York (SmackDown) – KeyBank Center Lunedì 11 novembre – Grand Rapids, Michigan (Raw) – Van Andel Arena Venerdì 15 novembre – Milwaukee, Wisconsin (SmackDown) – Fiserv Forum Venerdì 22 novembre – Salt Lake City, Utah (SmackDown) – Delta Center Lunedì 25 novembre – Glendale, Arizona (Raw) – Desert Diamond Arena Lunedì 2 dicembre – Everett, Washington (Raw) – Angel of the Winds Arena Venerdì 6 dicembre – Minneapolis, Minnesota (SmackDown) – Target Center Lunedì 9 dicembre – Wichita, Kansas (Raw) – INTRUST Bank Arena Venerdì 13 dicembre – Hartford, Connecticut (SmackDown) – XL Center Lunedì 16 dicembre – Boston, Massachusetts (Raw) – TD Garden La WWE, ora parte di TKO Group Holdings, offre ai fan la possibilità di registrarsi per le opportunità di prevendita sul sito ufficiale.