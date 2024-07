Tommaso Marini Olimpiadi Parigi 2024 scherma | scheda e giorni di gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 12 luglio 2024) Campione mondiale ed europeo in carica,si presenta acon l’obiettivo di prendersi anche il titolo olimpico. Alla sua prima esperienza olimpica della carriera, il marchigiano si presenta da numero uno del ranking mondiale e come grande favorito per la vittoria finale. L’obiettivo è quello di mettersi al collo un’altra medaglia poi con la squadra, visto che l’Italia è sicuramente una delle nazioni di riferimento. Nome:Cognome:Luogo e data di nascita: Ancona, 17 Aprile 2000 Sport e disciplina:(fioretto maschile) Quando gareggia: lunedì 29 luglio (individuale), domenica 4 Agosto (prova a squadre) .