Taylor Swift e la tappa a San Siro | Non vedo l’ora di suonare a Milano!

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 12 luglio 2024), 12 luglio 2024 – “Il Tour Eras ha portato così tante prime volte ad esempio, non ero mai stato in Svizzera prima. Questo posto è incredibilmente bello e mi è piaciutoa Zurigo. È incredibile pensare che ci rimangono solo sette città nella parte europea del tour. La prossima è una città dove aspetto da tanto tempo di!!”. Firmato,. Tanto è bastato, un post su Instagram, per mandare in visibilio gliies milanesi e italiani che attendono con ansia le due date meneghine del mega tour. Qualcuno, nonostante il temporale di stamattina, si è messo in coda a Sanper accaparrarsi un posto sotto palco per le due date italiane del The Eras Tour della loro beniamina. L'evento, infatti, riporta la superstar in Italia a 13 anni dalla sua ultima esibizione nel nostro Paese, con lo 'Speak now tour'.