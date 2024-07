Svizzera crolla impalcatura alla periferia di Losanna | almeno 3 morti e diversi feriti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 12 luglio 2024) Tre operai sonoaltre otto persone sono rimaste ferite, di cui quattro sono in gravi condizioni, a Prilly, poco distante da, a causa del crollo di una grande. Lo rende noto la polizia cantonale vodese. Seisono stati portati al CHUV di, di cui uno in elicottero, e altri due all’HUG di Ginevra. L’incidente è avvenuto poco prima delle 9.30 del 12 luglio. Sul luogo dell’incidente è arrivato anche il Ministero pubblico, che ha aperto un’inchiesta per determinare le cause dell’incidente.Leggi anche: Scompare bimba di 8 anni, ritrovato cadavere in un canale: l’avevano stuprata e uccisa Il grave incidente è avvenuto nel cantiere del “Malley Phare”, un progetto di sopraelevazione di 14 piani sul tetto del centro commerciale “Malley Lumières”, accantoVaudoise Arena.