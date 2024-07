Superbike Libere 1 Donington | Razgatlioglu è una furia

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 12 luglio 2024) Una grande prestazione per Toprakdi BMW che prosegue nel suo magic moment: il centauro del marchio tedesco, attuale leader della classifica pilota della SBK, si è preso il primo tempo delleincreando il vuoto tra il suo giro cronometrato e quello degli altri. Danilo Petrucci di Barni Spark Racing è arrivato al secondo posto mettendo in piedi una prova davvero solida. Terzo Garrett Gerloff, mentre Alvaro Bautsita è solo quinto. Ottavo Nicolò Bulega. Ducati, quindi, nettamente indietro.: grande prova anche per Petrucci (Credit foto – WorldSBK via LZ PHOTOS MEDIA) 1 54Toprak BMW 2 9 PETRUCCI Danilo Ducati Panigale 3 31 GERLOFF Garrett BMW M 1000 4 22 LOWES Alex Kawasaki 5 1 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale 6 87 GARDNER Remy Yamaha YZF R1 7 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 8 11 BULEGA Nicolo Ducati Panigale V4R 9 29 IANNONE Andrea Ducati Panigale V4R 10 45 REDDING Scott BMW M 1000 RR 11 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 12 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4R 13 65 REA Jonathan Yamaha YZF R1 14 14 LOWES Sam Ducati Panigale V4R 15 77 AEGERTER Dominique Yamaha YZF R1 16 28 RAY Bradley Yamaha YZF R1 17 53 RABAT Tito Kawasaki ZX-10RR 18 47 BASSANI Axel Kawasaki ZX-10RR 19 7 LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R 20 97 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 21 95 MACKENZIE Tarran Honda CBR1000 RR-R 22 5 OETTL Philipp Yamaha YZF R1 23 27 NORRODIN Adam Honda CBR1000 RR-R (Credit foto – BMW Motorrad WorldSBK Team)