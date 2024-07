Sono povero ho paura Il dramma del grande attore italiano costretto a vivere così

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 12 luglio 2024) Un appello accorato e davvero doloroso, quello delfinito in miseria dopo una carriera di successo tra cinema, televisione e soprattutto teatro. Nel giorno del suo compleanno – 80 anni – ha rilasciato una intervista all’agenzia Ansa e ha confessato diuna vita in un totale stato di indigenza. In più la delusione, l’umiliazione di non essere neanche riconosciuto come. “Ringrazio Dio per la salute e il pubblico per l’affetto. Ma non pensavo che la mia vecchiaia sarebbe stata. Terrorizzante. Davanti vedo l’abisso.stato cancellato dal teatro, depennato – ha raccontato l’all’Ansa – Non lavoro e ne avrei bisogno: la piccola pensione non mi basta a pagare affitto e bollette”.