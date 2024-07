Sgt Slaughter | Ho scoperto io l’Undertaker il suo ring name è stato creato da Vince McMahon

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 12 luglio 2024) The Undertaker èun personaggio di spicco nel panorama televisivo della WWE per oltre trent’anni, contribuendo a renderlo tale fin dall’inizio degli anni ’90. Si è infine ritirato alle Survivor Series 2020 e due anni fa èinserito nella Hall Of Fame. Il Phenom era famoso per non aver mai abbandonato lo status di “personaggio” e per aver sempre mantenuto la mistica che lo circondava fino alla fine della sua carriera di lottatore professionista. In una recente intervista, l’Hall of Famer Sgt.ha dichiarato di aver avuto un ruolo cruciale nella scoperta del becchino e nella co-creazione del suo iconico personaggio insieme a. Le sue parole “Quando lavoravo nell’ufficio della WWF nel Connecticut, una parte del mio lavoro consisteva nel passare in rassegna le scatole di lettere e curriculum.