Sei vip provinati per La Talpa | ex volti di Amici Isola e Ballando

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 12 luglio 2024) Ad ottobre, al termine della nuova stagione di Temptation Island, andrà in onda La, condotta da Diletta Leotta. Davide Maggio ha svelato il primo concorrente del reality, che sarà Nicola Ventola, ma a parte l’ex calciatore ci sarebbero almeno altri sei vip che hanno già sostenuto un provino. Tra loro anche duedie uno dicon le Stelle. Sei vip che hanno fatto i casting per La. Tv Blog ha svelato i nomi di sei vip che nelle scorse settimane hanno sostenuto un provino per il ritorno de La. Tra i possibili concorrenti ci sarebbero Andreas Muller e la compagna Veronica Peparini. A parte i due ex protagonisti didi Maria, hanno fatto i casting anche l’influencer Mariano Di Vaio, l’ex naufrago Gilles Rocca, Justine Mattera e il pizzaiolo campione italiano molto noto sui social, Alessandro Servidio.