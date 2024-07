Scommesse quattro tiri in porta e colpo da 5mila euro a Euro 2024

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 12 luglio 2024), quattoine unclamoroso danella semifinale dell’peo. Questa volta è una storia de Ilveggente.it Si continua a sognare con, anche se ormai manca solamente la finale di domenica sera, quella tra Spagna e Inghilterra. La formazione di De La Fuente ci è arrivata con merito, sciorinando un calcio imnte, mentre quella di Southgate ha sofferto fino alla fine. Ma è già al secondodi fila che arriva in fondo. Uno deiindi Foden (Lapresse) – Ilveggente.itBene, detto questo, come sapete sul nostro canale Telegram totalmente gratuito, nel quale non serve nessuna iscrizione e nemmeno un versamento per leggere i nostri pronostici, ogni giorno cerchiamo di indirizzarvi. Idee, letture, statistiche alla mano, regolamenti e tutto il resto per cercare di darvi un enorme servizio.