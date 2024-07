Rai opposizioni all’attacco | Sergio nega la realtà

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 12 luglio 2024) Ormai è tutti contro tutti, in Rai. A rinfocolare le polemiche la difesa dell’Ad Robertocontenuta nella relazione sulla mancata copertura delle elezioni francesi pretesa dalla presidente della Commissione di Vigilanza, Barbara Floridia. Un documento nel quale l’Amministratore delegato spiega che sarebbe una bugia l’asserita mancata copertura dell’evento, ed elenca una serie di numeri a dimostrazione dell’ampia copertura dei ballottaggi, su tutte le reti Rai. Perla chiusura della maggior parte dei seggi francesi alle 20, avrebbe permesso ai tg generalisti di dare la notizia, tanto che, secondo i (suoi) calcoli, la Rai avrebbe dedicato al tema oltre 9 ore di informazione. Surreale la ricostruzione diUna ricostruzione parziale, secondo le, in base alla quale, in pratica, avrebbe sbagliato buona parte delle le emittenti del globo a mandare in onda approfondimenti e dirette dopo la chiusura dei seggi.