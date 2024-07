Rai il venerdì nero della sinistra | la propaganda su TeleMeloni smentita due volte in un giorno

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 12 luglio 2024) Una sola giornata, due smentite. È stato unper lacostantemente impegnata a sostenere la tesi diper la Rai e altrettanto costantemente contraddetta da dati e circostanze che mostrano la pretestuosità delle sue denunce. La primaha riguardato il “caso Francia”, ovvero il gran polverone alzato dall’opposizione, Elly Schlein in testa, sulla presunta mancata copertura delle elezioni francesi da parteRai dovuta, era l’accusa, a un risultato che sarebbe stato sgradito al governo. I dati presentati dall’Ad Roberto Sergio dimostrano non solo che la copertura è stata adeguata, ma anche che è stata più alta che in passato. La secondariguarda invece lo sciopero dei giornalisti del 6 maggio o, più correttamente, il suo fallimento.