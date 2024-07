Ragazzo di 15 anni ferito con due fendenti arrestato 16enne

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 12 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUn quindicennecon due, undi 16perché ritenuto indiziato di tentato omicidio. è questo il bilancio di una serata di violenza consumata a Volla, un comune del napoletano. Poco prima delle 23 di ieri ai carabinieri di Torre del Greco è giunta la segnalazione di un. I militari giunti in via Aldo Moro hanno accertato che poco prima – per motivi ancora non accertati – un 15enne del posto mentre era nel bar in compagnia di propri amici era stato aggredito con dueda un altroin possesso di un’arma da taglio. I militari hanno raccolto informazioni e analizzato le immagini dei sistemi di videosorveglianza. Tanto basta per identificare il presunto aggressore.