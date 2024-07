Paolo Bonolis soffre perché è ancora innamorato della sua ex moglie Sonia Bruganelli | l’indiscrezione del settimanale Oggi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024) La separazione era ufficiale da tempo, così anche il divorzio.non sono più una coppia. Seppur, per tenere unita la famiglia, continuino a trascorrere la loro vita come se non fosse cambiato nulla. Non vivono più nella stessa casa, certo, per privacy, ma per amore dei figli vivono comunque molto vicini. “Viviamo in due appartamenti diversi di palazzi comunicanti attraverso un terrazzo e la stanza di Silvia – aveva dichiarato-. Lei è il nostro trait d’union. Ora sono molto più vicina a lei di quanto lo fossi prima”. Se i rapporti sono rimasti amorevoli come un tempo, ciò che è cambiato è la situazione sentimentale di, paparazzata più volte insieme al ballerino Angelo Madonia, di undici anni più giovane.