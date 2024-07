Ondata di calore fino a martedì temperature al di sopra delle medie stagionali

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 12 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione del quadro meteo in atto, ha prorogato il vigente avviso di “di”: la criticità permarrà almenoalle ore 12 diprossimo. Lepotranno essere superiori ai valori medidi 3÷5°C, nella giornata di domani, sabato 13 luglio, e di 4÷6°C, nelle successive giornate, e risulteranno associate ad un tasso di umidità che,ttutto nelle ore serali e notturne sul settore costiero, potrà superare anche il 70÷80%, in condizioni di scarsa ventilazione. Le autorità locali competenti sono invitate ad attuare le procedure di propria pertinenza relative alla vigilanza per le fasce fragili della popolazione.