Nuova sfida dello chef Greco senza glutine ora c’è anche la birra Con un tocco di miele

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 12 luglio 2024) Grosseto, 12 luglio 2024 – La sua storia imprenditoriale e professionale fatta di intuito e continua voglia di proporre qualcosa di nuovo lo ha portato nel mondo delladove è entrato con un prodotto del tutto inedito: una. Ambrata, circa sette gradi, sapore di certo non comune, considerato che viene prodotta in maniera artigianale unendola al. Tutto quanto "made in Toscana". Andreaaggiunge quindi un altro capitolo al "libro" che racconta il suo percorso nel mondo della gastronomia. Primoin Italia ad aprire un ristorante-pizzeria completamente con pietanze("Il Carrettino", in via Bengasi 7), seguito poi dalla pasticceria dolce e salato di via Monterosa 6, adesso èil primo a presnetare sul mercato una, apputo, "gluten free".