Non solo tortellini e ragù a Bologna c’è voglia di Giappone

(Di venerdì 12 luglio 2024) Orgogliosamente legata alla sua gloriosa tradizione culinaria e alle preparazioni che l’hanno resa celebre nel mondo (dalla pasta fresca alle lasagne, dalai),è da sempre reticente a cedere alle mode gastronomiche che invece si susseguono rapidamente in altre città italiane.ha resistito a questa invasione esotica fino al 2016, quando Marco Munari e Lorenzo Costa, hanno aperto il Gyoza Bar, per avvicinare i bolognesi alla cucina del Sol Levante a partire da un prodotto a loro familiare come la pasta fresca ripiena (anche se qui si tratta di ravioli di maiale, gamberi o verdure cotti al vapore e resi croccanti in padella). A questo avamposto ha fatto seguito nel 2017 Sentaku Ramen Bar, il locale in pieno centro storico (in via delle Lame 47/c) conventicinque posti – non prenotabili – che per la prima volta ha portato nel capoluogo emiliano il piatto nazionale e multiregionalese servito in un ambiente minimalista.