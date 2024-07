Nata in Texas nel 1949 l' attrice di Altman e Kubrick muore a 75 anni Shining la consacrò al successo ma fu ache il film che la fece allontanare dal cinema

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 12 luglio 2024) Shelley Duvall, l’dagli occhi grandi e magra come un chiodo che ha vinto il premio come migliorea Cannes per Tre donne di Roberte che mai nessuno dimenticherà nella parte di Wendy, moglie di uno squilibrato Jack Nicholson in, è morta giovedì a Blanco, in, per importanti complicazioni legate al diabete. La notizia è stata annunciata dal suo compagno di lunga data, Dan Gilroy, che ha espresso la sua profonda tristezza: «La mia cara, dolce e meravigliosa compagna di vita e amica ci ha lasciato. Troppe sofferenze ultimamente, ora è libera. Vola via, bellissima Shelley». Daa L’esorcista: quindicihorror ispirati a storie vere X Addio all’Shelley Duvall, l’indimenticabile Wendy dia Fort Worth inin 7 luglio del, per Duvall ilè arrivato per caso: fu scoperta per caso durante un party da una troupe che stava lavorando con Robert