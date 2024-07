Morgan annuncia | Ho denunciato Selvaggia Lucarelli per aver costruito violenza di massa contro di me

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 12 luglio 2024) Negli ultimi giorni, a seguito di una inchiesta pubblicata dasul Fatto Quotidiano,è finito al centro di una bufera mediatica senza precedenti e sono stati in molti i personaggi noti adlo condannato in seguito alle accuse di stalking e ai messaggi che il cantante ha inviato negli ultimi quattro anni alla sua ex fidanzata Angelica Schiatti e al suo attuale compagno, Calcutta. Dopo essere rimasto in silenzio per alcune ore in seguito alla pubblicazione dell’inchiesta della, nella giornata di ieriè tornato sui social pubblicando un post con le sue prime parole in merito alla vicenda, che hanno subito generato numerose polemiche: Bestie, violenti e misantropi, untori e boia stiano dalla parte di starf*ckers e mafiosi.