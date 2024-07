Milano bombardata | grandinata senza precedenti Meteo | dove scatta l' allerta rossa | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024) Una. Da diversi minuti piove a dirotto e la grandine viene giù come pallottole sparate dal cielo. Una tempesta che ricorda molto quella dello scorso luglio quando un downburst mise in ginocchio nello spazio di pochi minuti l'intera città. Sui social isi susseguono e insieme alle clip di chi testimonia i disagi del maltempo ci sono anche le segnalazioni di situazioni di rischio: "dalla grandine". Poi qualcuno pensa anche al concertone di Taylor Swift domani a: "Sta venendo giù la grandine Spero che domani e dopodomani vada tutto bene per chi va a San Siro". Intanto ilspacca l'Italia: bombe d'acqua e danni al Nord, mentre al Sud la colonnina di mercurio ha fatto registrare una nuova impennata delle temperature.