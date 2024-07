Mercato Napoli rivelazione a sorpresa | Vicino un super colpo per l’attacco

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 12 luglio 2024) Incredibilesuldel: gli azzurri sarebbero davvero vicini ad unclamoroso per. Ilè davvero scatenato in questo inizio di calcio. Gli azzurri, infatti, hanno già chiuso gli acquisti di Rafa Marin, Leonardo Spinazzola e Alessandro Buongiorno, ma gli acquisti non sarebbero finiti qui. Arriverà, infatti, almeno un altro difensore un altro attaccante. Riguardo il primo, il prescelto sembra essere Mario Hermoso, ma stavolta si dovrà prima aspettare qualche uscita per poter affondare il. Riguardo, invece, il rebus è quello di Victor Osimhen: la partenza del nigeriano sembrava sicura, ma al momento non si sono ancora fatti avanti club disposti a pagare l’ammontare della sua clausola rescissoria.