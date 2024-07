Medvedev esalta Alcaraz | Avversario più duro mai affrontato in carriera

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 12 luglio 2024) “Carlos gioca molto bene. Ha giocato molto meglio rispetto a tutti i miei precedenti rivali, quindi se ho perso non c’è molto altro da aggiungere. E’ l’piùmaiin. Ti fa sbagliare ogni singolo tiro. Lui domina con il suo tennis, ha la capacità di farlo”. Lo ha detto Daniil, così come riportato da Puntodebreak, in conferenza stampa dopo il ko contro Carlosin semifinale di Wimbledon: “Hoi big 3 quando erano più grandi, avevano più di 30 anni. Sono tutti diversi, diversi a modo loro, nel loro gioco. Non credo che Carlos abbia nulla di meno rispetto a loro, però è uno stile di gioco diverso. Lui Può fare tutto, difesa, attacco, contropiede, super aggressivo”. E ancora: “Penso che la partita contro Sinner mi ha aiutato ad affrontare Carlos oggi.