L' olio di cocco tra benefici e fake news

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 12 luglio 2024) L'dioffre diversi, se scelto bene, usato nel modo corretto e non frainteso, magari a causa di qualche tormentone su TikTok, dove negli ultimi tempi va fortissimo. Ecco perché abbiamo deciso di fare il punto con un'esperta in materia: «Si tratta di unvegetale estratto dalla polpa del. A temperatura ambiente risulta solido, simile al burro, per diventare liquido oltre i 22-23°C», spiega Irene Peruzzo, laurea in farmacia, un master in fitoterapia e un altro in oli essenziali, amministratrice della piemontese Erbaflor, avviata dal nonno nel 1950 e che prosegue nel solco dell'autentica tradizione erboristica. «Viene utilizzato da tempo sia a scopo cosmetico che alimentare, soprattutto nei Paesi tropicali dove cresce la palma da, ma negli ultimi trent'anni si è diffuso moltissimo anche in Occidente».