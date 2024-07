LIVE Atletica Diamond League Montecarlo 2024 in DIRETTA | personale stagionale per Bruni nell’asta! Attesa per Tortu Battocletti e Simonelli

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 12 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.11: Little, Kuitaguchi e Sietina al lancio finale nel giavellotto 20.09: Svabikova eliminata, dunque restano in sei a 4.76. Servirà il record italiano a Robertaper proseguire la gara 20.08: Eliminata Grove, Moser e Kennedy superano 4.66 al secondo tentativo 20.05: RAY BENJAMIIIIIIIIIIIIIN!!! Lo statunitense gestisce al meglio la prima parte di gara e si scatena nel rettilineo finale andando a prendere Warholm e vincendo con un fantastico 46?67, secondo posto per il norvegese Warholm con 46?73, terzo posto per il brasiliano Dos Santos non brillantissimo nel finale che chiude comunque con un ottimo 47?18, quarto James-King con 47?73 20.03: Newman supera 4.66 al secondo tentativo 20.02: Sempre Little, Kitaguchi, Sierina ai primi tre posti del giavellotto dopo 4 rotazioni 20.