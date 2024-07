Labbra rimpolpate come quelle di Anne Hathaway | il trucchetto

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 12 luglio 2024)è una delle ultime celebrità ad aver arricchito TikTok con un consiglio prezioso suottenere: ecco ilfai-da-te che ha fatto impazzire il LipTok. Averesenza bisogno di ricorrere ad interventi esterni è il desiderio di molti e ha coinvolto anche, che di recente ha condiviso uno dei segreti più preziosi della sua beauty routine. Attrice in carriera, icona di Hollywood, di recente è riapparsa sugli schermi di Prime Video con The Idea of You e ha condiviso il suoper rendere le suepiù grandi,e a prova di bacio. Crediti: Ansa – VelvetMagLasciandosi trasportare dalla frenesia del web, ancheha voluto dare un prezioso contributo al popolo di TikTok promuovendo un suo personalissimo segreto pervoluminose e