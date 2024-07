La Russia bandisce il Moscow Times | è una organizzazione indesiderabile

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 12 luglio 2024) Il Cremlino ha bandito la testata indipendente Theetichettandola come una “”, vietandone di fatto le pubblicazioni ine mettendo a rischio di essere perseguito penalmente chiunque collabori con il giornale. “L’operato della testata mira a screditare le decisioni della leadership russa sia in politica estera che interna”, si legge in una nota datata 10 luglio diramata dall’ufficio della Procura generale russa. Il, secondo il Cremlino, avrebbe pubblicato “informazioni inaffidabili e socialmente significative” volte a screditare le azioni del governo in merito alla guerra in Ucraina. “Continueremo con il nostro lavoro come al solito: facendo giornalismo indipendente. Questo è un crimine nelladi Putin”, ha commentato su X (ex Twitter) il fondatore della testata, Derk Sauer.