In Ligue 1 i diritti tv devono ancora essere assegnati i club medio-piccoli rischiano il fallimento L’Equipe

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 12 luglio 2024) Le trattative per l’assegnazione deitv della1 sono diventate “una tortura cinese“. Ad un mese dalla ripresa del campionato, idel massimo campionato francese non sannoquale emittente trasmetterà le loro partite. “E ancor meno a quali condizioni finanziarie si concluderà questa interminabile telenovela tragicomica“. Per grande parte dei, i ricavi daitv è la principale risorsa economico-finanziaria. Senza quello si rischia il. E molti presidente deidilivello sono r. Qualche settimana fa Laurent Nicollin, presidente del Montpellier, ha dichiarato: «Non sono preoccupato. Dichiarerò il». I presidente di1 sono re nervosi Ci sono diversiche non possono contare sull’appoggio di un azionista di maggioranza straniero e talmente potente da passare indenni la tempesta.