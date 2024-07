IIiad non funziona migliaia di segnalazioni dagli utenti | cosa succede

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 12 luglio 2024) Dalle 15:00 di oggi 12 luglio il servizio internet di Iliad ha smesso dire. Tantissime lediche si sono lamentati e chiedono il motivo. Secondo lei problemi riguardano soprattutto il servizio Fibra Iliad dedicato alla connessione internet domestica. Al momento la compagna telefonica non ha ancora chiarito le cause del down. Leggi anche: Lidl, ritiratoscaffali il noto prodotto: rischio salmonella Leggi anche: Musica in lutto, addio per sempre al famoso cantante Iliad nonNeanche il tempo di parlarvi del lancio dei numeri personalizzati di Iliad, che dobbiamo riportare un ingente aumento delledi problemi nella rete mobile dell’operatore telefonico francese. Sfortunatamente, sembra che i malmenti siano diffusi in tutta Italia.