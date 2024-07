HONOR e Rankin | un sodalizio che rivoluziona la ritrattistica

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di venerdì 12 luglio 2024)no lacon l’200 Pro: partecipa al concorso e vinci una sessione fotografica conL’estate 2024 si tinge di creatività grazie all’inedita collaborazione tra, il marchio di smartphone in più rapida ascesa in Europa, e, l’icona della fotografia di moda. Un connubio esplosivo nato per democratizzare l’arte del ritratto e celebrare l’200 Pro, lo smartphone definito “Portrait Master“.: svela i segreti del ritratto perfetto, celebre per aver immortalato personalità del calibro della Regina Elisabetta II, David Bowie e Kate Moss, si mette a nudo in una serie di film esclusivi. Insieme alla moglie, la modella e attrice Tuuli Shipster, e ad altri ospiti speciali,ci guida attraverso otto passaggi fondamentali per catturare ritratti mozzafiato in qualsiasi contesto, sfruttando al massimo le potenzialità dell’intelligenza artificiale dell’200 Pro.