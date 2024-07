Hermoso nuovi contatti tra Inter e entourage Una sicurezza

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 12 luglio 2024) Il difensore ex Atletico Madrid Marioè ancora svincolato, rimane perciò un’occasione importante per risolvere il problema in difesa. L’si muove ed ha una– L’ha avutocon l’di Marioe tutto è proseguito al meglio. Talisono stati assolutamente positivi e la trattativa perciò continua con la possibilità reale che lo spagnolo si unisca al club nerazzurro. La novità di oggi è la richiesta più bassa di ingaggio del calciatore pur di arrivare a Milano: ora chiede appena 3 milioni di euro con un contratto da 3 anni., c’è anche una presenza scomoda CONCORRENZA – Secondo Orazio Accomando di Dazn però l’non è l’unica società sul difensore. Non solo i nerazzurri hanno problemi in difesa, li ha anche il Napoli.