Guasto all' acquedotto del Nera rubinetti a secco in alcune zone della provincia

(Di venerdì 12 luglio 2024) Tolentino, 12 luglio 2024 - Una rottura dell’del, che alimenta buona partedi Macerata, ha causato interruzioni di acqua in particolare indei Comuni di Tolentino, Belforte, Caldarola e Valfornace. I primi disagi sono stati segnalati ieri sera dopocena e questa mattina la Societàdel, trovata la perdita, ha effettuato la riparazione. Iltecnico si è verificato tra Caldarola e Camerino, vicino alla centrale Enel. Ora inizieranno le manovre per il ripristino del servizio (che consiste in diverse fasi come lo spurgo, azionare gli sfiati, procedere con gli scarichi per la re-immissione di acqua): dovrebbe tornare alla normalità in tarda serata. Fin da ieri l’Assm di Tolentino, che si occupagestione del servizio idrico, ha attivato le risorse alternative disponibili (potabilizzatore Ributino, campo pozzi Piani Bianchi), modificando temporaneamente l'assettorete per limitare per quanto possibile i disagi.