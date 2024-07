GF nuovi retroscena choc sulla lite alla festa | Mirko nega Sergio conferma

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 12 luglio 2024) Personaggi Tv. Cos’è successo veramentedopo la finale del Grande Fratello? A rivelarlo sono i diretti interessati, presunti protagonisti dellaBrunetti eD’Ottavi. I due hanno risposto ad una storia (che è stata poi cancellata) dell’esperto di gossip Amedeo Venza, che chiariva cos’era realmente successo. Il problema è che le versioni dei due ex gieffini sono discordanti. Se da una partehato tutto, accusando Amedeo Venza di usare il suo nome per farsi pubblicità, dall’altrahato che lac’è stata. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Cecilia e Ignazio, un figlio dopo il matrimonio: la risposta spiazza i fan Leggi anche: Matrimonio Clizia e Paolo, il gesto per Eleonora Giorgi commuove gli italiani “GF”,traSecondo le ultime ricostruzioni pubblicate (e poi cancellate) da Amedeo Venza, durante ladopo la finale del Grande Fratello,Brunetti si sarebbe avvicinato minaccioso a Greta Rossetti, costringendoD’Ottavi a intervenire.