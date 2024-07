Gesesa interruzioni idriche programmate a Tocco Caudio e Frasso Telesino | ecco quando

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 12 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutocomunica che a causa della riduzione delle portate generata da deficit fisiologico, anche questo pomeriggio 12 luglio sarà costretta a sospendere il servizio idrico dalle ore 15:00 e fino alle ore 06:00 di domani mattina 13 luglio, le zone interessate sono le seguenti contrade di: Cesche, La Pietra (in parte), Sperara e Pantanielli., inoltre, comunica che a causa della riduzione delle portate generata da deficit fisiologico, sarà costretta a sospendere il servizio idrico questa sera 12 luglio dalle ore 23:00 e fino alle ore 06:00 di domani mattina 13 luglio, per permettere il recupero di un volume di compenso utile a garantire la corretta distribuzione nelle ore diurne in tutto il centro urbano del comune di