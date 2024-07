G7 Agricoltura | Lollobrigida lancia l' Expo dell' Agroalimentare di Ortigia

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 12 luglio 2024) Non solo il G7. Siracusa a fine settembre ospiterà anche un vero e proprio(dal 21 al 29 settembre 2024). Lo ha annunciato il ministroFrancescoal margine’assemblea generale di Unione italiana vini. «Sarà un G7 un po’ particolare – ha poi aggiunto al Gambero Rosso – Al di là dei tre giorni istituzionali (26-28 settembre al Castello Maniace di Siracusa; ndr) trasformeremo l’isola diin un grande, a cui hanno già aderito più di 100 aziende del Made in Italy». L’idea di un grande sistema fieristico al Sud Italia L’idea del Ministro è di replicare l’evento fieristico anche negli anni a venire, per dare una spinta alla competitività del Sud Italia: «Il Sud è più fragile da questo punto di vista.