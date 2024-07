Firenze giro di vite del questore contro l’immigrazione clandestina

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di venerdì 12 luglio 2024)– Prevenzione e contrasto del: negli ultimi cinque giorni la polizia diha espulso dal territorio nazionale quattro cittadini stranieri non in regola con gli obblighi sul soggiorno. L’intervento è in linea con le direttive finalizzate all’incremento dell’azione di rimpatrio dei cittadini irregolari, fornite dal ministero dell’interno. Ildella provincia diMaurizio Auriemma ha coordinato tecnicamente tutte le forze di polizia in città e nell’hinterland fiorentino predisponendo una serie di servizi altamente specializzati dillo del territorio finalizzati anche al rintraccio di cittadini stranieri irregolari. I poliziotti a 4 zampe delle unità cinofile, inoltre, hanno fiutato in totale in zona Porta al Prato oltre 500 grammi di droga, tra marijuana e cocaina.